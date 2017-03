La Juve a cinque stelle non è soltanto in attacco ma anche in difesa. Tra le big rimaste in corsa per la Champions League, infatti, non c'è nessuna squadra che vanta una profondità di rosa come quella bianconera, almeno in difesa. Come ricorda ilbianconero.com, infatti, se il Real Madrid ha il solo Pepe per rimpiazzare Sergio Ramos e Varane, il Bayern ha Martinez in caso di acciacchi di Boateng o Hummels e il PSG ha l'ottimo Kimpembe per far rifiatare Marquinhos e Thiago Silva, Max Allegri può contare su tutti gli elementi della BBC oltre che a Rugani e Benatia.