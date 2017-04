Molto probabilmente James Rodriguez non giocherà con la maglia del Real Madrid la prossima stagione. Su di lui la concorrenza è molto alta, ma la Juventus è tra quelle squadre che proverà seriamente a portare il colombiano a Torino.



I bianconeri, a quanto riporta Tuttosport, hanno già chiesto informazioni e sondato il terreno. Sarà tutta una questione di prezzo, perché è un dato di fatto che James piace da molto tempo alla Juve e che tutto si giocherà sulla richiesta delle merengues.



Il Real Madrid sa bene che il giocatore preme per trovare uno spazio che non sono in grado di offrirgli, e che per tale motivo vuole cambiare aria. Sanno anche che non potranno chiedere per il suo cartellino gli 80 milioni di euro che pagarono all'epoca.



Questo gioca a favore del club di Torino che ha altresì ritrovato il vecchio appeal sul mercato, e se il prezzo richiesto dai blancos si dovesse aggirare intorno ai 50 milioni di euro, allora i bianconeri faranno un'offerta.