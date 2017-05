La Juventus insiste sulla stella della Fiorentina, Federico Bernardeschi. Il giocatore sta chiudendo in calando la propria stagione, ma ciò non cambia un dato di fatto: Il numero 10 continua ad essere nella lista dei desideri di numerose squadre, compresa la Juve.



A quanto riporta Tuttosport in estate i bianconeri cercheranno di mettere a punto il colpo di mercato, sfidando anche il muro rappresentato dalla dirigenza della Fiorentina, con i Della Valle che da sempre si oppongono ad Agnelli anche in questioni extra-calcistiche. La prima concorrente che i bianconeri però dovranno superare è il Chelsea, che osserva l'evolversi della situazione.