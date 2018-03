Fiducia e prospettive importanti. La Juventus crede fermamente in Emil Audero per il futuro, il portiere classe '97 di origini indonesiane sta convincendo in questa prima stagione in prestito al Venezia: parate importanti, personalità, la virtù della calma fondamentale per un numero uno che ha sempre colpito gli uomini bianconeri in passato nel percorso di Audero. Ecco perché la soddisfazione è totale attorno al portiere già richiesto in inverno da più squadre, si è attivato in particolare il Cagliari ma la risposta è stata chiara: nessuno sconto, Audero è valutato come un portiere importante. Da qui il nulla di fatto.



IL PIANO - L'idea di Marotta e Paratici è promuovere Emil in prestito in una squadra di Serie A per la prossima stagione. Si cercherà dunque questo tipo di soluzione, mentre il Venezia di Tacopina ha già chiesto di trattenerlo per un altro anno. La Juve valuterà con calma, l'intenzione fondamentale è di valorizzare Audero per il definitivo salto di qualità: il portiere infatti non sarà ceduto a titolo definitivo, se non di fronte a un'offerta molto importante o con clausola di riacquisto. La Juve ha le idee chiare...