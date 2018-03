Matteo Darmian è da subito stato individuato come il primo giusto rinforzo per il pacchetto degli esterni bassi bianconeri: in quel reparto la Juve è pronta ad affrontare un'autentica rivoluzione, il fatto di poter avere un altro elemento oltre a De Sciglio capace di poter giocare indifferentemente a destra o sinistra avrebbe così permesso di poter individuare l'uomo giusto per completare il reparto. Via Lichtsteiner, molto probabilmente anche Asamoah e Alex Sandro, manca un quarto nome da aggiungere a Spinazzola, De Sciglio e appunto Darmian se dovesse andare in porto la trattativa con lo United. E settimana dopo settimana quel quarto nome sta sempre più prendendo le sembianze di Jonas Hector, terzino sinistro e capitano del Colonia, oltre che punto fermo della Germania.

LA SITUAZIONE – Forse non un top player dal fascino alla Alex Sandro, ma uno specialista dell ruolo ed un elemento di sicuro affidamento, ha disputato ad esempio l'ultimo Europeo dal primo all'ultimo minuto disputato dalla selezione di Low. E con il suo club a forte rischio retrocessione, il profilo di Hector potrebbe finire sul mercato ad un prezzo d'occasione considerando le cifre che circolano in questo momento a livello internazionale. Tanto che la Juve avrebbe già proposto un'operazione che tra parte fissa e bonus potrebbe anche sfiorare i 20 milioni, con il Colonia che potrebbe valutare anche una cessione in prestito con opzione di riscatto. La seconda variabile è dettata dalle condizioni del giocatore, fuori per tutta la prima parte di stagione a causa della rottura del legamento sindesmotico: da gennaio in poi Hector è tornato a disposizione giocando con continuità sia nel Colonia che nella Germania, con Low che gli ha subito ridato fiducia in amichevole con la Spagna. Situazioni che la Juve valuta da vicino, annusando l'aria di un colpaccio a basso prezzo. Ma con il caso Howedes che insegnerà ancor più prudenza.



@NicolaBalice