La Juventus è alla ricerca di un sostituto per Patrice Evra ormai separato in casa a Torino. Il francese sta prendendo tempo sul suo futuro ma le parole di ieri di Allegri lasciano poco spazio alle interpretazioni. Tra i vari nomi che trapelano per il post-Evra uno è quello di Spinazzola, giovane cresciuto nel vivaio della Juventus e che sta brillando all'Atalanta con Gian Piero Gasperini. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, la Juventus vorrebbe riportare subito il terzino sinistro a Torino, trovando però di fronte a sé il muro dell'Atalanta. La scorsa estate Spinazzola si è trasferito a Bergamo in prestito biennale con diritto di riscatto a favore dell'Atalanta e controriscatto per la Juventus. Il ritorno di Spinazzola potrebbe essere comunque rimandato al termine della stagione con la Juventus che potrebbe girare un altro giovane all'Atalanta per coprire la partenza del terzino sinistro cresciuto nel vivaio bianconero.