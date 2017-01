La Juventus rinnoverà il contratto di Stefan Lichtsteiner che va in scadenza alla fine della stagione. Come ricorda Tuttosport, i bianconeri hanno un'opzione per allungare il contratto dello svizzero per un altro anno. L'opzione può essere esercitata fino alla fine di gennaio e la Juve ha già deciso che lo farà. I bianconeri non vogliono perdere Lichtsteiner a zero e decideranno al termine della stagione se arrivare con il terzino svizzero fino al 2018 oppure se cercare acquirenti in estate.