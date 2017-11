Prevenire è meglio che curare. La Juventus interviene su Dybala prima che diventi un caso vero e proprio. Al club bianconero non è piaciuto l'ennesimo gesto di stizza al momento del cambio, con l'attaccante argentino che a Lisbona ha tirato i parastinchi una volta sedutosi in panchina dopo essere uscito dal campo in modo lento e indolente.



NIENTE MULTA - I dirigenti sono seccati e infastiditi, ma hanno deciso di non punire il giocatore con una multa. Però gli faranno un bel discorsetto per farlo rientrare nei binari. Sperando che la Joya torni anche a segnare, visto che (dopo averne fatti 12 nelle prime 8) nelle ultime 8 partite ha fatto solo un gol alla Spal, con 2 rigori sbagliati e un digiuno in Champions League che dura da oltre 200 giorni: le ultime reti europee sono quelle segnate lo scorso 11 aprile al Barcellona, prossimo avversario della Juve allo Stadium dopo la sosta per le nazionali. A proposito, l'Argentina ha ancora convocato Dybala e non Higuain.