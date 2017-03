Sempre più Higuain-Dybala. Il tandem d'attacco bianconero ha messo a segno ben 18 gol in questa stagione e sono la seconda coppia più prolifica d'Europa nel nuovo anno dopo Suarez e Messi che di gol ne hanno messi a segno 25 in due dall'inizio del 2017. Come riporta ilbianconero.com, però, l'intesa tra Higuain e Dybala sta crescendo di giorno in giorno. Sono già tre infatti le reti confezionate dalla coppia bianconera (assist del Pipita e gol de La Joya o viceversa). Nella prima del campionato era successo solo una volta.