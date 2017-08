La Lazio cerca il sostituto di Keita, in attesa che la situazione del senegalese trovi un qualche compimento. Il ds Tare guarda in Olanda: come riporta il Corriere dello Sport, la Lazio sarebbe interessata a Justin Kluivert, figlio dell'ex attaccante del Milan Patrick. L'esterno, veloce e rapido, classe '99, ha saltato l'ultimo match contro il Venlo per infortunio. I Lancieri ci puntano molto, in una stagione che è iniziata al rilento. La Lazio studia il colpo, in attesa di sviluppi sul fronte Keita.