Tante assenze in casa Lazio: la squadra di Inzaghi alle 15, dopo il giorno e mezzo di riposo, è tornata a lavoro a ranghi ridotti. Tornano ad allenarsi Biglia e Wallace, assenti nei giorni scorsi, in virtù di qualche ora extra di permesso concessa ai sudamericani, mentre non si allenano Felipe Anderson, Lulic (diventato papà), Djordjevic, Lukaku, Keita (impegnato con la Coppa d’Africa) e Milinkovic-Savic, che domani dovrebbe tornare in campo. Al Fersini è andato in scena un allenamento prettamente atletico, da domani Inzaghi potrà pensare alla sfida contro il Crotone, quando dovrà reinventare l'attacco, orfano di Felipe Anderson, Lulic e Keita.