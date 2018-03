Anche in Liga si segue la Sampdoria. Non è una novità, considerando che negli ultimi anni sono state numerose le cessioni di calciatori blucerchiati verso la Spagna. Soltanto per rimanere alle ultime due estati, fanno scuola i trasferimenti di Correa al Siviglia, di Soriano al Villareal e da ultimo quello di Luis Muriel ancora al Siviglia. Sino ad oggi la Samp ha incassato ben 63,5 milioni di euro dalla penisola iberica (ai 54,5 ottenuti dalle cessioni di Muriel, Soriano e Correa aggiungiamo anche i 9 milioni provenienti dalla vendita di Bruno Fernandes in Portogallo, allo Sporting). La cifra però potrebbe anche aumentare ulteriormente.



Nel campionato spagnolo sono numerose le società che si starebbero interessando ai gioielli blucerchiati. Uno che ad esempio ha molto mercato al di là dei Pirenei è Gaston Ramirez. Per caratteristiche tecniche, il trequartista uruguaiano si sposerebbe perfettamente con la Liga. Lo dimostra il fatto che alcune società starebbero seguendo l'ex Middlesbrough, arrivato in estate alla Samp per 9 milioni.



Una squadra che osserva con particolare attenzione i blucerchiati è ad esempio l'Atlético Madrid. In passato i Colchoneros sono stati accostati a parecchi calciatori tra le fila doriane, ad esempio Praet ma soprattutto Lucas Torreira. L'anno scorso in più di un'occasione al Ferraris si sono visti emissari del club Biancorosso, pronti a 'spiare' i talenti di casa Samp. Da qualche settimana invece nel mirino di Simeone sarebbe finito il centravanti Duvan Zapata, autore già di 9 gol e 5 assist con la maglia blucerchiata.