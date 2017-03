James Pallotta si mette al lavoro per la Roma. Il presidente giallorosso è volato dagli Stati Uniti a Londra, dove oggi incontra il suo consulente di mercato Franco Baldini, rientrato da un soggiorno in Sudafrica, per ragionare sulle strategie future.



SPALLETTI - Sul tavolo c'è soprattutto la questione relativa a Luciano Spalletti e alla conduzione tecnica della prossima stagione. Pallotta chiederà consiglio proprio a Baldini, che Spalletti l'ha suggerito e caldeggiato più di un anno fa. La Roma non può permettersi di aspettare davvero fine maggio (o il 2 giugno, in caso di finale di Coppa Italia) per conoscere la decisione del tecnico. Che in realtà, in cuor suo, sembra averla già presa. E su questa, ovviamente, pesano molto le strategie e le potenzialità della Roma che verrà. Insomma, Spalletti vuole giocatori, possibilmente pure i campioni. Invece la Roma punta a un progetto, invece, che preveda anche i giovani. Domani pomeriggio Pallotta arriverà nella Capitale, dove resterà almeno una settimana. ​



MONCHI - Ieri in Inghilterra c'era anche Monchi, a Leicester, dove il Siviglia è stato eliminato dalla Champions League. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo spagnolo ha da tempo un accordo già fatto con la Roma.