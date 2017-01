In una stagione fatti di (pochi) alti e (tanti bassi) possono bastare pochi giorni per riscrivere un'altra volta il destino di José Sosa con la maglia del Milan. La corte spietata del Fenerbahce prosegue ma non ha prodotto effetti, dalla Cina non è ancora giunta l'offerta che potrebbe indurre in tentazione sia il calciatore che il club rossonero e allora l'argentino (blindato a parole da Galliani su input di Montella) si candida a sorpresa per una maglia da titolare contro il Napoli.



Nonostante il suo rendimento non sia stato particolarmente soddisfacente nella prima metà di stagione (soltanto 6 presenze per un totale di 307 minuti), Montella è rimasto piacevolmente impressionato dalla prova offerta in Coppa Italia contro il Torino e lo considera fisicamente più idoneo di Bertolacci ad occupare la casella lasciata libera dallo squalificato Locatelli. Proprio contro la sua ex squadra (31 partite e 1 gol nella stagione 2010/2011), il Principito ha la grande chance di dare un senso e una svolta alla sua esperienza in rossonero. Acquistato nello scetticismo generale per 7,5 milioni di euro la scorsa estate, soltanto con una grande prova smentirebbe molte delle critiche piovetugli addosso in questi mesi e allontanerebbe gli ultimi rumors di mercato.