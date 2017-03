La Polonia ospiterà l'Europeo Under21 a giugno. L'idea è quella di portare Arek Milik e Piotr Zelinski tra i convocati per la competizione. L'età è quella giusta, il problema è che il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis non è per nulla convinto all'idea di lasciarli partire, in particolare quando si tratta dell'attaccante. Il patron dei campani vorrebbe che rimanesse in Italia per recuperare al 100% dal grave infortunio di ottobre.