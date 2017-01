Finalmente una fanciulla che esce dagli schemi e invece del 'solito' Ronaldo agogna nel proprio letto chi davvero non ti aspetti: lui, Andrés Iniesta, un metro e settanta o poco più, volto pallido, stempiatura e fisico del tutto 'normale'.



La lei in questione, Carolina Abril (tra l'altro una che di uomini se ne intende visto che di professione fa la pornostar) non ha alcun dubbio: per lei il capitano del Barcellona rappresenta un sogno, anzi... una vera e propria ossessione, come ha dichiarato in un'intervista al Diario Vasco, nella quale ha rivelato quanto sia incantata da quell'uomo in grado di fare magie con i piedi e soprattutto di regalare grandi emozioni ai suoi tifosi.

La partita più bella della sua vita, racconta Carolina, è stata la finale del Mondiale vinta dalla nazionale spagnola proprio grazie al suo gol, e quando lui si tolse la maglia e comparve la dedica per un amico morto, lei scoppiò letteralmente a piangere: “Sono innamorata di lui, è da quando ha segnato quella rete che sogno di portarmelo a letto, ma in verità non lo conosco nemmeno...”.

Come spiega la sua passione per Iniesta, che un Adone proprio non è? “Mi piacciono le persone non per il loro fisico e a ben guardare sono stata a letto con uomini giovani, ma anche vecchi, magri e anche che pesavano 130 kg”, della serie... la tartaruga non è tutto!





Una foto pubblicata da Carolina Abril (@abril_carolina_) in data: 27 Lug 2016 alle ore 03:07 PDT

Una foto pubblicata da Carolina Abril (@abril_carolina_) in data: 26 Dic 2016 alle ore 17:47 PST

Una foto pubblicata da Carolina Abril (@abril_carolina_) in data: 22 Dic 2016 alle ore 17:50 PST

Una foto pubblicata da Carolina Abril (@abril_carolina_) in data: 12 Gen 2017 alle ore 01:10 PST

Una foto pubblicata da Carolina Abril (@abril_carolina_) in data: 1 Dic 2016 alle ore 17:10 PST

Una foto pubblicata da Carolina Abril (@abril_carolina_) in data: 19 Giu 2015 alle ore 05:51 PDT

Una foto pubblicata da Carolina Abril (@abril_carolina_) in data: 19 Nov 2016 alle ore 14:17 PST