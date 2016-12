A gennaio Tatarusanu, Lezzerini e Dragowski saranno confermati alla Fiorentina. I tre attuali portieri viola resteranno dove sono per portare a termine la stagione, ma a giugno si pensa già ad una totale rivoluzione del comparto. Corvino ha messo gli occhi su Sportiello, in uscita sia dall'Atalanta che dal Napoli, ma non solo visto che Costil, portiere francese, è in scadenza con il Rennes e già in estate la Fiorentina aveva provato a prenderlo. Dunque la Fiorentina del futuro potrebbe avere proprio loro due a contendersi la porta con Lezzerini finalmente in uscita per andare a cimentarsi con un campionato da protagonista.