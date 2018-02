Walter Mazzarri domenica non potrà sedersi sulla propria panchina a causa del turno di squalifica con cui è stato punito dal Giudice sportivo dopo essere stato allontanato dal campo contro la Sampdoria, al posto del tecnico toscano a guidare il Torino da bordo campo contro l'Udinese sarà, per la prima volta, Nicolò Frustalupi, il fedelissimo vice dell'allenatore granata.



Quello tra Mazzarri e Frustalupi è un rapporto quasi fraterno, iniziato nel 2002 quando l'allenatore fu ingaggiato per guidare la Pistoiese in serie C. Frustalupi all'epoca svolgeva varie funzioni nel club toscano, tra cui quella di occuparsi del giornale del club, con Mazzarri nacque subito un feeling speciale e l'allenatore da quel momento lo volle sempre al suo fianco. A Napoli veniva considerato una sorta di amuleto, con lui in panchina al posto dell'allenatore squalificato la squadra partenopea ha sempre vinto, sia in campionato che in Europa League che in Champions League.



Una curiosità: Nicolò Frustalupi è nato il 3 dicembre 1976, il giorno del compleanno del Torino nell'anno in cui vinse l'ultimo scudetto. Suo padre Mariano, ex centrocampista anche di Inter e Lazio, era in campo proprio nel giorno in cui Pulici, Graziani, Sala e tutti gli altri vinsero quel tricolore: in quel celebre Torino-Cesena 1-1 Mariano Frustalupi indossava la maglia numero 8 dei romagnoli.