Il ds Massara è pronto a sferrare il secondo attacco per definire il trasferimento in giallorosso di Feghouli. Dopo aver ricevuto una risposta negativa da parte del West Ham sulla proposta del prestito con diritto di riscatto, la Roma - scrive Il Tempo - è convinta di poter ammorbidire la posizione del club inglese, che continua a valutare numerosi profili in grado di sostituire la possibile partenza dell'esterno algerino.



Segnale che nella capitale è stato già recepito come una nuova apertura all'interno di una trattativa che il diesse considera prioritaria. Grazie alla volontà del ragazzo di andare via, si proverà a scardinare la richiesta del West Ham, disposto ad accettare la formula del prestito con diritto, ma con l'inserimento di un bonus economico alla firma.