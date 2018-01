Dopo le voci su Dennis Praet, ecco quelle su Lucas. Laè ricercatissima, durante il calciomercato. Merito dei tanti gioiellini blucerchiati in rampa di lancio, categoria in cui rientra a pieno titolo anche il regista uruguaiano. Per accaparrarsi il numero 34, si profila all'orizzonte un'asta tra le varie big della Serie A: la Juventus ha trattato l'argomento nell'incontro andato in scena negli ultimi giorni , l'Inter lo segue da tempo e anche lasarebbe pazza di lui.Torreira è un pallino del direttore sportivo giallorosso Monchi, e pure del tecnico Di Francesco: entrambi starebbero spingendo per portare l'ex Pescara nella Capitale. La volontà della Sampdoria, però, è piuttosto chiara: a gennaio non partirà nessuno dei 'big'. E lo stesso Torreira ha recentemente ribadito il suo desiderio di rimanere a Genova sino al termine della stagione . Secondo Il Corriere dello Sport però la Roma si starebbe muovendo per cercare di, così da garantirsi una sorta di 'prelazione' su Torreira in estate. Oltretutto a giugno scatterà la clausola rescissoria di 25 milioni inserita nel contratto del calciatore, ed è probabile che si scateni una vera e propria corsa per assicurarsi il centrocampista.