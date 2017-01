La Gazzetta dello Sport fa il punto sugli intrecci di mercato e non solo tra Roma e Inghilterra. Oltre al sogno Barkley (Everton) c'è da segnalare i ringraziamenti al club giallorosso di Pochettino, tecnico del Tottenham. Motivo? L'accoglienza (con cura a Trigoria) che sarà fatta a Lamela, assente per problemi all'anca dal 25 ottobre. L'argentino era partito bene, ma in estate si vedrà cosa può succedere. Anche perché tutti gli operatori di mercato sono concordi nel ritenere ancora Walter Sabatini – mentore di Lamela e in questi giorni a Londra – al centro del mercato giallorosso come una sorta di tutor del d.s. Massara (tornato a Roma), pronto a seguirlo qualora lo stesso Sabatini accettasse la corte Tottenham. A proposito di radio mercato, da segnalare come informalmente per l'estate è già pronta l'asta per Manolas. Se ci sarà l'esigenza, sarà lui il giocatore scelto per fare cassa e ricostruire.