Ignazio La Russa non ha dubbi, a vincere il derby arà l'Inter. Intervenuto all'Ana, il politico italiano si sbilancia anche sul risultato finale.



“Il derby finirà 3-1 per l’Inter, non ho dubbi e mi dispiace per gli amici elettori milanisti. Domenica sera sono invitato a Porta a Porta, dovrò chiedere a Vespa se c’è modo di seguirlo in diretta televisiva”.