Il problema dell'Inter è nella testa dei calciatori. Ne è convinto Cristian Chivu, che alla Gazzetta dello Sport spiega come ai tempi del triplete ogni problema era risolvibile grazie alla personalità di tutti i componenti di quel gruppo.



«L’Inter del Triplete aveva ben chiaro quali erano i punti di forza e quali le debolezze. Nei momenti di difficoltà ne uscivamo con la testa. Avevamo personalità, non ci spaventava nulla. Non credo che in questa Inter manchi l’attaccamento. Se arrivi in un club così hai già dimostrato tanto, compreso di essere un professionista. Però l’Inter è una realtà particolare e devi avere voglia di capirla con il giusto impegno in ogni allenamento. Perché questo è quello che poi porti in partita. L’Inter ora ha degli evidenti blocchi mentali, ma con una vittoria nel derby tutto passerà. Il problema però è giocare anche le gare successive come se fossero un derby! Ma se ne esce soltanto tornando a giocare come un blocco unico, senza anteporre l’interesse o la giocata personale a quella del gruppo. Quella di domenica è la partita ideale per tornare a far battere il cuore».