Gli strascichi polemici di Napoli-Sampdoria non si sono esauriti col tweet del portiere blucerchiato Viviano nei confronti dell'arbitro Di Bello e le dichiarazioni di fuoco di Ferrero nel post-partita. La società ligure ha intenzione di farsi giustizia a modo suo per l'espulsione di Silvestre, che ha finito per condizionare l'andamento della partita di sabato scorso, con l'1-0 per la squadra di Giampaolo tramutatosi in una sconfitta in extremis col gol del napoletano Tonelli. La strategia, suggerita dalle dichiarazioni dell'avvocato Romei, braccio destro di Ferrero, è di presentare ricorso contro il secondo giallo comminato al difensore argentino per il discusso contatto con Reina, per il quale verrà richiesto l'utilizzo della prova tv.



"Molto spesso in Italia malizia e furbizia hanno un’accezione positiva, mentre in altri contesti sportivi è negativa, come secondo me andrebbero considerate. Una premessa: gli errori dei direttori di gara fanno parte del gioco e dunque non vogliamo calcare la mano sull’arbitro. E’ una categoria che fa un lavoro difficilissimo, l’abbiamo sempre detto. Ci dà però fastidio la simulazione di Reina. Vogliamo la prova tv e perciò faremo ricorso contro la squalifica di Silvestre. Sul portiere del Napoli gli organi di giustizia sportiva valuteranno se e come agire. La sua condotta non ci riguarda", sostiene Romei. Che utilizza come precedente il caso Strootman (prima squalificato, poi assolto) nell'ultimo derby Lazio-Roma: "Silvestre è stato vittima di un errore in un episodio che tutti hanno visto. Leggeremo il referto arbitrale, Matias non ha interferito in alcun modo nel rinvio di Reina. Servirebbero maggiori sanzioni per le condotte antisportive e più aiuto da parte dei giocatori verso tutti gli arbitri".