Alla Sampdoria tutto o quasi gira per il meglio in questo periodo. C'è però una situazione piuttosto delicata che i blucerchiati dovranno affrontare al meglio. E' quella di Duvan Zapata, l'attaccante colombiano che ad inizio stagione aveva stupito tutti e che oggi invece fatica. Tolto il fondamentale gol alla Roma, il centravanti ha fornito nelle ultime partite prestazioni non di livello, condizionato anche da un problema fisico che ne aveva limitato il rendimento. Anche il giocatore è nervoso, e domenica sera al momento del cambio la tensione è sfociata in un gesto che non è piaciuto a mister Giampaolo.



Zapata è uscito dal campo protestando ma soprattutto, scrive l'edizione genovese de La Repubblica, non ha stretto la mano al subentrante Caprari. Un gesto che ha fatto imbestialire il tecnico, che nel post partita lo ha sottolineato in maniera piuttosto chiara: "Si può giocare male, si può disputare una prova sottotono, si possono sbagliare dei gol. Tutto fa parte del gioco, non sono questi i suoi errori. Lo sbaglio è stato ignorare Caprari, questo non lo accetto". Anche perchè nel regolamento interno che si è dato il gruppo doriano, questa eventualità non è prevista. Ecco perchè, scrive ancora il quotidiano, Zapata sarà multato dalla Samp.



A Giampaolo e Ferrero interessa però principalmente l'aspetto tecnico, e nei prossimi giorni alla ripresa degli allenamenti si confronteranno con il numero 91 blucerchiato. Il mister e il presidente della Samp vogliono recuperare l'investimento più costoso nella storia del club di Corte Lambruschini (3 milioni per il prestito, 17 per il riscatto e 1 di bonus se Zapata raggiungerà la doppia cifra, fanno 21 milioni complessivi). Anche perchè lo staff sanitario ha garantito le perfette condizioni dal punto di vista fisico dell'ex Napoli. Nel frattempo però Caprari e lo stesso Kownacki si candidano per una maglia contro l'Udinese. Starà a Giampaolo ora decidere come gestire il caso Zapata, reso spinoso dal nervosismo post Milan.