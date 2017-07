Doppia colpo del Siviglia, e il mercato andaluso si intreccia in maniera piuttosto stretta con quello della Sampdoria. Il motivo è che i Rojiblancos non preleveranno solo l'attaccante doriano Luis Muriel, ma molto probabilmente chiuderanno anche la trattativa che riguarda un obiettivo di Corte Lambruschini, ossia Jordan Amavi, terzino sinistro dell'Aston Villa.



Quello dell'esterno francese classe 1994 era uno dei nomi sul taccuino della Samp (che pure in quel ruolo ha già chiuso l'affare Murru con il Cagliari) ma secondo le indiscrezioni provenienti dalla Spagna il Siviglia avrebbe convinto l'Aston Villa offrendo 7 milioni più 2 di bonus, proposta ben più ricca di quella proveniente da Genova. E così i biancorossi sembrano ad un passo dal realizzare il doppio colpo Muriel-Amavi, che molto probabilmente la prossima stagione giocheranno insieme, ma non lo faranno al Ferraris, bensì al Ramon Sanchez-Pizjuan.