L'idea circola già da qualche tempo: l'idea di fondare una, in grado di raccogliere sotto i colori blucerchiati tanti altri sport , solletica la dirigenza doriana e in particolare l'avvocato Romei, che prosegue nel suo lavoro volto a tramutare in realtà quella che sino a poco tempo fa era soltanto una suggestione. Il braccio destro di Ferrero, coadiuvato dal responsabile marketing Caroli e dal direttore operativo Bosco, ha già avuto un primo incontro con il Comune per capire se ci sono impianti da valorizzare sul territorio genovese." ha confermato Romei a Il Secolo XIX "E contiamo nelle prossime settimane di poter presentare il progetto". La Samp nel frattempo ha anche già individuato le discipline interessanti:.E non è escluso che nella Polisportiva possano rientrare anche altre società della regione. Ovviamente, il Doria valuta anche il livello sportivo delle società interessate, perchè l'obiettivo è quello di poter competere a buon livello in tutti gli sport.Nel frattempo, la Sampdoria vaglia anche un altro progetto ambizioso, da condurre parallelamente a quello della Polisportiva. E' l'idea di creare una, che avrebbe due compiti: dovrebbe seguire la nascita della Polisportiva (che andrebbe a ricadere sotto la Fondazione dal punto di vista gestionale) e pure occuparsi del futuro dei calciatori transitati dalle giovanili blucerchiate e che saranno costretti ad abbandonare la carriera sportiva. Compito della Fondazione sarebbe quello di, scrive ancora il quotidiano genovese, accompagnandoli durante l'inserimento nel mondo del lavoro. Parallelamente, la Fondazione cercherà di aumentare il senso di appartenenza ai colori blucerchiati, chiedendo ai futuri calciatori di condividere con le giovanili la propria storia.