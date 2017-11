Nessuna cessione importante, soltanto qualche acquisto mirato per completare e rinforzare la rosa: è questa la politica della Sampdoria per gennaio, una filosofia espressa da tutti i protagonisti della dirigenza blucerchiata a più riprese. Ecco perchè il Doria, in queste settimane, sta già iniziando a guardarsi attorno in cerca delle pedine utili a rinforzare lo scacchiere di Giampaolo. L'idea è di consegnare al mister uno dei pallini di Corte Lambruschini, Lucas Castro del Chievo Verona.



Sono ormai tre sessioni di mercato che la Samp segue il centrocampista argentino. I gialloblù però avanzano pretese piuttosto corpose per El Pata, come veniva soprannominato in patria. Da Verona chiedono per il giocatore classe 1989 circa 8 milioni di euro, Secondo Mediaset Premium il club di Ferrero potrebbe cercare di rateizzare il pagamento del giocatore, anche perchè difficilmente il Chievo abbasserà le sue richieste economiche.