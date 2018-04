La Sampdoria è molto concentrata sulla prossima difficilissima partita di campionato. I blucerchiati faranno visita alla Juventus, e tutte le attenzioni della truffa doriana sono focalizzate sull'incontro dello Stadium. Parte della dirigenza, quella dedita allo scouting, non pensa però alla sfida con i bianconeri, bensì alla ricerca dei profili giusti per creare la Samp del domani. E in quest'ottica rientra anche il nome del giovanissimo Thomas Candeloro.



Si tratta di un portiere classe 2000, di proprietà del Chiasso ma attualmente in prestito al Benevento. Da gennaio Candeloro difende la porta della Primavera giallorossa, ed ha suscitato l'interesse del club di Massimo Ferrero. Ma secondo Tuttob.com il giocatore nato in Svizzera 17 anni fa sarebbe rientrato anche nel mirino del Parma e degli inglesi del Fulham. La Samp comunque per convincerlo potrebbe anche sfruttare la carta Puggioni. Il portiere genovese ha avuto modo di conoscere il giovanissimo collega (che è andato in panchina nel recente match tra Benevento e Verona) ed è probabile che un suo eventuale consiglio lo indirizzi verso i colori blucerchiati.