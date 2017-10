Solo ieri sera è arrivato l'ennesimo riconoscimento per Cristiano Ronaldo. Battuti Messi e Neymar, il portoghese si è aggiudicato il FIFA The Best.

Che sia stato lui a vincere il premio di miglior giocatore al mondo di certo non stupisce, mentre quello che non ti aspetti è invece un CR7 in versione 'Cupido'. E' già, perché non si vive di solo calcio e il buon Cristiano si è prodigato per favorire un suo ex compagno di squadra lanciandogli un fantastico assist - in cui è indubbiamente un maestro - ma questa volta fuori dal campo. Armatosi di frecce ardenti, proprio come il capriccioso Eros, è stato infatti lui a far incontrare James Rodriguez e la sexy modella russa Helga Lovekaty.



A raccontare l'insolito ruolo ricoperto dal Pallone d'Oro è stato il Sun, che svela come durante la scorsa estate, in occasione di un party, sia stato Ronaldo a fare le presentazioni e da lì ecco scoccare il più classico dei colpi di fulmine... tra i due è nata subito una particolare sintonia, hanno cominciato a seguirsi sui social e per la stampa britannica ormai non ci sono dubbi: la splendida Helga, star dei social con quasi 4000 followers, è la nuova fiamma dell'attaccante colombiano, ora in forze al Bayern Monaco, che è rimasto letteralmente ammaliato da lei.

Insomma, un Cristiano Ronaldo tutto fare che ci ha abituati a tutto; l'accostamento al dio dell'amore ancora mancava, ma per lui niente è impossibile!