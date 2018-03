90 minuti per prendersi ancora una volta la rivincita personale e far sognare la sua Napoli. Ciro Immobile sta vivendo una stagione straordinaria trascinando la Lazio a suon di gol sia in campionato che nelle coppe ed è pronto a fare ancora male alla Juventus, la squadra che lo ha scovato da giovanissimo nel Sorrento ma che non ha mai creduto in lui, e regalare una fetta di scudetto alla squadra di Sarri.



SFIDA NELLA SFIDA - Da una parte la miglior difesa, ancora imbattuta in campionato nel 2018, dall'altra il capocannoniere del torneo. Autore di 23 reti in campionato, Immobile non vuole fermarsi e continua il trend positivo in questa stagione contro i bianconeri: nelle prime due sfide, il calciatore napoletano ha già messo a segno ben quattro reti contro la Vecchia Signora, trascinando la Lazio nella gara di Supercoppa Italiana e regalando il successo agli uomini di Inzaghi nella gara d'andata all'Allianz Stadium in rimonta.



NAPOLI SPERA - In occasione della sfida contro la Juventus, Ciro Immobile potrà contare sul supporto dei tifosi di Napoli, come ha confermato il padre Antonino ai microfoni del Corriere dello Sport: "Qui abbiamo tre amori: gli azzurri, il nostro Savoia e Immobile. Ciro è un figlio di questa terra, adesso può diventare anche l’idolo di Napoli. Sono orgoglioso di lui, qui lo amano tutti e sarebbero felicissimi se dovesse fermare la Juventus". Il calciatore partenopeo è pronto a sfidare il suo passato e diventare l'eroe della sua terra.