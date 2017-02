La lotta a distanza tra Mauro Icardi e Diego Maradona continua, ed ha deciso di scendere in campo anche la stampa argentina. La Voz, infatti, ha analizzato ed elogiato le qualità del capitano dell'Inter: ''Icardi gioca bene, a volte molto bene e altre volte in modo splendido; è forte di gamba e anche spalle alla porta. Sa segnare da vicino e da lontano, con tiri violenti o delicati a seconda delle necessità. E negli ultimi tempi gioca anche molto meglio per la squadra. Significa che è più forte di Higuain e Aguero? La domanda è mal posta e non merita risposta. Che importanza può avere se Icardi è o meno superiore a due dei goleador più importanti della storia della Seleccion? La domanda giusta è: Icardi è di un livello adeguato per avere una chance nell’Argentina? La risposta è sì, assolutamente sì. E c’è anche la questione anagrafica: Higuain va per i 30, Aguero va per i 29. Icardi, il traditore che tanto irrita Maradona e i suoi fan, deve ancora compiere 24 anni''.