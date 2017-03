L'attaccante inglese, nato a Londra ormai, ha sempre avuto una costante, durante tutto il corso della sua ormai lunga carriera:- Di chiare discendenze caraibiche,, oltre all'attitudine di, pur dando il massimo per ognuna di loro, un po' alla Zlatan: dalal, dalal, dalper finire a, dove tutt'ora va in rete con grandissima semplicità.- Una carriera con(14 in questa stagione, finora), altro fattore che lo accomuna a Ibra, al quale lo stesso Defoe si è accomunato ieri,visto che, nonostante l'età, Jermaine"Spero che sia un bene per i giovani vedere me e Zlatan Ibrahimovic, lui ha un anno in più di me ed è ancora forte e continua a segnare. Lo stesso vale per me, cerco sempre di stare in forma e fare le cose giuste, lo staff tecnico del mio club dice sempre che sono un incubo perchè faccio tante domande per migliorare sempre, anche fuori dal campo, mentre riposo".- Proprio per questo, la voglia di Defoe è quella dia causa del trasferimento a Toronto perse l'occasione di giocare quello in Brasile, errore che non vuole più commettere.qualora i Black Cats dovessero retrocedere: su di lui c'è forte il, pronto a versare in estate benPerché@AleDigio89