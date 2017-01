Eccoci puntuali con l'appuntamento dedicato alle 'nostre' tifose.

A dicembre, sbaragliando nettamente tutte le altre, ad aggiudicarsi copertina e titolo di 'Reginetta del mese' è stata la splendida tifosa romanista dagli occhi blu, complimenti a lei!



Nuovo anno, nuovo mese e stasera si riparte con il campionato, eccovi dunque le nuove foto da votare: si comincia con tre rossonere per passare ad una tifosa atalantina. Si prosegue con tre napoletane, cinque interiste e dulcis in fundo... tre juventine. Ma non finisce qui, di seguito alle foto troverete il link per vedere una fotogallery tutta e solo dedicata alle lupacchiotte romane.



Ricordate che si vota indicando nella sezione commenti la tifosa che preferite, la ragazza che avrà ricevuto più consensi la settimana successiva sarà in copertina e alla fine del mese eleggeremo la più bella in assoluto. Come sempre vi preghiamo di essere gentili e moderati negli apprezzamenti (altrimenti non vi pubblichiamo).

Datevi da fare e votate la vostra preferita, mentre alle 'nostre' ragazze, signore e signorine rammentiamo di taggare le foto con l'hashtag #TifoseCM e di mettere sempre bene in vista i colori della squadra del cuore.

Buon tifo a tutte!





CLICCATE QUI per le foto delle tifose romaniste