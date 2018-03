Continua la vita al mare per Vicky Varga e Graziano Pellè. La bellissima modella ungherese è da tempo legata al calciatore italiano dello Shandong Lueng nel campionato cinese e i due spesso e volentieri sfruttano il jet privato messo a disposizione della punta per volare al mare in vacanza a Dubai.



Seguitissima sui social ha fatto scalpore un'ultimo post sul proprio profilo Instagram. Pubblicando un video in cui si fa riprendere mentre, coperta da un bikini mozzafiato, entra in piscina, la bella Vicky ha commentato il post con un "Con questo caldo è sempre meglio essere bagnata" che ha scatenato l'ilarità del web e tanti commenti. Il video? Nella nostra gallery insieme ad altre foto di Vicky.