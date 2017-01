Eugenio Lamanna ce l'ha fatta: sarà lui a difendere i pali del Grifone fino a fine campionato.



L'infortunio di Mattia Perin e la susseguente ricerca di un nuovo portiere da parte del Genoa, avevano lasciato intravedere la possibilità che il club rossoblu non nutrisse particolare fiducia in Lamanna, vice naturale dell'estremo difensore di Latina.



Nonostante le buone prestazioni mostrate sia in questo campionato che nelle stagioni precedenti, il 26enne di Como sembrava non potesse riuscire a sfruttare neanche l'opportunità offertagli dal forzato stop di Perin per affermarsi definitivamente in Serie A. Le voci di mercato dei giorni scorsi indicavano infatti che il Genoa era alla ricerca di un portiere esperto ma di valore, come i vari Gollini, Storari, Sportiello e Mannone. Tutti elementi che difficilmente sarebbero venuti in Liguria per accomodarsi in panchina.



Ieri sera però il presidente rossoblu Enrico Preziosi ha tranquillizzato Lamanna, confermando che il ruolo da titolare adesso è nelle sue mani: "Dobbiamo cercare un secondo portiere per sostituire Perin, visto che Lamanna sarà il primo" ha dichiarato esplicitamente il numero 1 genoano.



Una soluzione logica sia sotto il punto di vista economico che tattico. Oltre che meritata per un ragazzo serio e di valore.