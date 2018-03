Con il suo gol all'85' di Argentina-Italia, quello del definitivo 2-0, Manuel Lanzini ha sancito la sconfitta della prima nazionale post Ventura. L'eclettico centrocampista, ora in forza agli inglesi del West Ham, nel 2014 fu vicino al Torino.



All'epoca Lanzini giocava ancora nella sua Argentina, per la precisione nel River Plate: il giocatore fu visionato dagli osservatori granata che lo segnalarono al direttore sportivo Gianluca Petrachi. Il dirigente granata avviò una trattativa con il club argentino ma le richieste economiche furono ritenute troppo alte dal presidente Urbano Cairo, al Torino arrivò così il più economico Juan Sanchez Mino. Lanzini fu poi venduto all'Al Jazira per 7.5 milioni di euro, la società degli Emirati Arabi Uniti lo cedette due anni dopo a titolo definitivo al West Ham per 12 milioni, ora il suo valore di mercato è 18 milioni.