Gianluca Lapadula, numero 9 del Milan, ha raccontato la sua passione per la musica a Forza Milan, mensile ufficiale del club rossonero: "Una volta suonavo anche il piano con mio padre: lui è un mago, io me la cavo. Ascolto i classici, come Mozart e Chopin, ma posso passare anche alla musica rock, da discoteca, o ascoltare i cantautori italiani come Lucio Dalla e Pino Daniele, dipende dal contesto. Di sicuro - ha sorriso - prima delle partite non ascolto Mozart".