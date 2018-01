Appena arrivato sulla panchina del Torino, Walter Mazzarri ha subito dato le proprie indicazioni per il mercato al presidente Urbano Cairo. Non potendo contare ancora per diverso tempo su Antonio Barreca, alle prese con la pubalgia, il tecnico toscano ha chiesto un esterno che possa rivelarsi utile sia per la fase difensiva che per quella offensiva. I giocatori seguiti dalla società granata sono in particolare due Diego Laxalt del Genoa e Manuel Lazzari della Spal. Come riporta Toro.it, se ad arrivare sarà l'uruguaiano o se invece sarà l'italiano dipenderà da Cristian Ansaldi.



Mazzarri infatti vuole valutare su quale fascia l'argentino, che sta recuperando da un infortunio, potrà rendere al meglio: se deciderà di impiegarlo a destra, allora il Torino virerà con decisione su Laxalt, altrimenti, se Ansaldi verrà preferito come esterno di sinistra, la scelta cadrà su Lazzari.