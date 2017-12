Simone Inzaghi punta un nuovo record. Da tempo oramai è nel cuore dei tifosi della Lazio: li ha conquistati grazie al suo talento, alle sue doti di lettura del match, ma anche grazie alle sue esultanze, alla sua passione. Ogni suo gesto, mormorano nei dintorni di Formello, sa di lazialità: le sue qualità gli hanno permesso di ottenere risultati e infrangere tabù, gli stanno permettendo di macinare record su record. A San Siro contro l’Inter potrebbe arrivare l’ennesimo primato: in questo momento la Lazio ha conquistato 36 punti in classifica. Come riporta il ‘Corriere dello Sport’, nell’era Lotito l’allenatore che ha collezionato più punti nel girone di andata è stato Vladimir Petkovic: nel 2012 ne ha messi in cascina ben 39. Con una vittoria contro Spalletti e i suoi, Inzaghi eguaglierebbe il tecnico bosniaco: oltre a regalare carica, morale e uno sprint in classifica, i 3 punti profumerebbero di record. Con il rischio di mettere la freccia e sorpassare lo stesso Petkovic: la Lazio deve ancora recuperare il match contro l'Udinese.