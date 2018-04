4 partite alla fine, 4 stelle in campo a Torino. La Lazio si gioca l'ingresso in Champions League, ha un solo risultato utile, a centrocampo mancherà Marco Parolo. Inzaghi sta pensando alle soluzioni per sostituirlo, sta pensando di gettare nella mischia tutti i suoi talenti.



4 STELLE - Il mister biancoceleste può decidere di mandare in campo Milinkovic, Luis Alberto, Felipe Anderson e Immobile tutti assieme. Al "Franchi" l'esperimento ha prodotto una Lazio fantastica in avanti, anche se un po' sbilanciata. Questo il dubbio di Inzaghi: la difesa prende già troppi gol e mettendo dal 1' i suoi 4 assi rischia di sfavorire eccessivamente la fase difensiva. 43 i gol subiti in stagione, un dato che fa riflettere: Inzaghi ci pensa, la tentazione di schierare tutti i suoi talenti è grande, ha tempo fino a domenica per valutare tutte le altre opzioni.