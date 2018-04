La Lazio cerca il sostituto di de Vrij, il club comincia a guardarsi intorno. Secondo quanto riporta Repubblica.it, per sostituire l’olandese sarebbero stati effettuati dei sondaggi su Diego Godin, 32enne uruguaiano dell’Atletico Madrid che potrebbe essere portato a Roma proprio dall’ex Feyenoord.



CALCIOMERCATO LAZIO – L'Inter sembra in pole per l'olandese, ma dalla Spagna Real Madrid, Barcellona e Atletico, appunto, premono sull'entourage del giocatore. de Vrij potrebbe 'liberare' Godin, pronto a quel punto per sbarcare in maglia biancoceleste.