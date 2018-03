Continua a sfornare episodi la querelle sull'hacker che avrebbe sottratto due milioni alla Lazio. Sul tavolo dei tecnici c’è la mancata ricezione da parte del Feyenoord dell’ultima rata del pagamento per l’acquisto di Stefan de Vrij. Gli inquirenti indagano su un presunto hacker spagnolo.



IL FEYENOORD – Intanto dall’Olanda il Feyenoord tramite un suo portavoce, non è del tutto soddisfatto della situazione: “Non parliamo mai dei dettagli riguardanti gli importi delle nostre transazioni. Ma poiché sul nostro conto non abbiamo ricevuto l’ultima rata del pagamento per il trasferimento di de Vrij da parte della Lazio abbiamo deciso di trasmettere il caso alla CAS (Camera Arbitrale Sportiva, ndr). Siamo in attesa del verdetto”.