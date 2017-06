Dopo le dure parole di LEGGI QUI ) anche il presidente dellaè intervenuto sulla trattativa dicon la. "I furbi si fanno male con me", la dura reprimenda del numero uno biancoceleste riportata da Il Messaggero. Lotito poi continua parlando delle offerte ricevute: "Il no al? Non solo il club rossonero, ho rifiutato 4 offerte da chi ci ha chiamato correttamente, come per esempio il Napoli e un club inglese".