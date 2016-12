Un atto di cuore, quello di Danilo Cataldi. Dopo le vacanze natalizie passate a Dubai, e il ritorno agli allenamenti, il centrocampista della Lazio è tornato a Casa Iride per far visita a Chiara Insidioso, la giovane tifosa della Lazio ridotta in stato vegetativo dall'ex compagno nel febbraio del 2014. Cappello di Babbo Natale in testa e regali, un atto di cuore, l'ennesimo, per Danilo Cataldi.