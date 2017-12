Lazio bella in campo, ma anche fuori. Nello specifico si distingue per una bella iniziativa che vede coinvolti alcuni giocatori biancocelesti, in rappresentanza di tutta la rosa di Inzaghi. Felipe Anderson, Wallace, Luiz Felipe, tra gli altri, accompagnati dal dirigente Angelo Peruzzi, hanno fatto visita all’ospedale Belcolle di Viterbo, precisamente al reparto pediatrico dove hanno lasciato regali ai piccoli tifosi biancocelesti. Sorrisi e foto, selfie e tanta felicità per i piccoli tifosi: come riporta la società su Twitter, la Lazio ha provato a testimoniare la sua vicinanza alle famiglie e ai bimbi in un momento delicato delle loro vite.