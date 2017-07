La situazione Biglia sembra sempre più complicata. Come riporta SkySport, il giocatore è in viaggio per Auronzo di Cadore, sede del ritiro estivo della Lazio. La società biancoceleste avrebbe deciso di forzare la mano: questa mattina il giocatore si è sottoposto alla visite mediche di rito nella clinica di riferimento della Lazio, poi via ad Auronzo. La distanza tra Milan e Lazio è minima: ballano 3 milioni di euro. Tutto può cambiare da un momento all'altro, ma la domanda resta: ad Auronzo come lo accoglieranno i tifosi della Lazio?