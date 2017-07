Tutti all'appello. O quasi. Manca lui, quello che in teoria doveva essere il primo della classe, il capitano, capace di dare l'esempio. Lucas Biglia ha disertato le visite mediche, non presentandosi a Formello prima della partenza per il ritiro di Auronzo di Cadore. Il centrocampista della Lazio, faro del gioco di Simone Inzaghi, non partirà con il resto della squadra e, di comune accordo con la società, si è preso 48 ore di tempo per capire quello che sarà il suo futuro.



DISCORSI COL MILAN - D'accordo con la società, scrivevamo. La Lazio, che ha fatto slittare le visite del Principito previste per questa mattina, nei prossimi due giorni intensificherà i contatti con il Milan per trovare un punto d'incontro (anche l'agente dell'ex Anderlecht, Enzo Montepaone, è in Italia). I rossoneri hanno già un accordo con Biglia sulla base di un triennale a 3,5 milioni di euro a stagione. 48 ore di tempo per riflettere, 48 ore di tempo per conoscere il destino del capitano biancoceleste.