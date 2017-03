La Lazio si mette al lavoro per blindare Simone Inzaghi. Dalla Spagna rimbalzano voci di un interesse del Villarreal per l'allenatore biancoceleste. Il contratto che lo lega alla Lazio (che scade a giugno) si rinnova automaticamente in caso di qualificazione della squadra in un coppa europea. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, però la società sta pensando di stipulare lo stesso un nuovo contratto, con un ingaggio più sostanzioso di quello previsto dal rinnovo automatico (vicino in ogni caso al milione di euro). Un premio per l’ottimo lavoro svolto, ma anche un’investitura per un futuro da vivere assieme il più a lungo possibile.