Truffa dell'hacker,c’è un indagato. Per la truffa subita dalla Lazio, nell’ambito dell’inchiesta

sui 2 milioni di euro spariti dalle casse del club nel corso delle operazioni di pagamento del difensore Stefan de Vrij, ci sono novità. Ora gli investigatori stanno puntando tutto su un indagato.



TRUFFA E COLPEVOLE - Sembra una spy-story, un romanzo, ma è tutto vero: il colpevole sarebbe un cittadino spagnolo che avrebbe prelevato il denaro da un conto corrente olandese, per poi girarlo in alcune altre banche euroepee. Il pubblico ministero Edmondo De Gregorio è in attesa di una risposta alla rogatoria inviata in Olanda nei mesi scorsi. Il colpo sarebbe stato orchestrato da un banda di hacker, lo spagnolo sarebbe solo il mero esecutore del prelievo finale.